رغم استقرار طقس الإسكندرية اليوم.. مخاوف من سقوط أمطار واستمرار الطوارئ

شهد طقس الإسكندرية اليوم، حالة من الاستقرار، حيث غابت الأمطار والسحب الكثيفة، التي كانت تنتشر في سماء المدينة الساحلية منذ عدة أيام، مع سطوع الشمس مجددا، ليستغل رجال الصرف الصحي، الفرصة من أجل إجراء عمليات تنظيف الشنايش، تحسبا لسقوط الأمطار من جديد.

طقس الإسكندرية اليوم

عادت الأجواء في الإسكندرية، إلى ما كانت عليه قبل النوة التي تجاوزت 9 أيام، حيث سطوع الشمس والهدوء النسبي للأمواج، وسط برودة خفيفة نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

بلغت درجات الحرارة العظمى، في الإسكندرية اليوم، 25 درجة مئوية، في حين سجلت الصغرى 19 درجة مئوية، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تعامل الصرف الصحي مع الطقس

رغم من تحسن طقس الإسكندرية اليوم، إلا أن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، أكد استمرار حالة الطوارئ التي رفعت ظهر الجمعة الماضي، بسبب توقعات سقوط أمطار تصل إلى 50%، رغم عدم سقوط الأمطار حتى الوقت الراهن، لكنه من المتوقع أن تسقط ليلا.

وأضاف نافع لـ«الوطن»، أنه تزامنا مع الاعتدال النسبي الذي يشهده طقس الإسكندرية اليوم، حتى الوقت الراهن، فقد تم التأكيد على تطهير الشنايش والبيارات، وخفض مناسيب البيارات.