تفاصيل قافلة جامعة طنطا الطبية لأهل سيناء: «4 أيام و50 ساعة عمل»

حرصت جامعة طنطا، على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية الشاملة للمرضى بالقرى الأكثر احتياجا على مدار 4 أيام متتالية، في مدينتى العريش وبئر العبد بشمال سيناء، ضمن القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير للتنمية و مديرية الشئون الصحية.

وقال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن الخدمات المقدمة لا تقتصر فقط على أبناء الغربية، لكنها تمد يدها إلى جميع المحافظات وأبناء الوطن، من خلال المشاركة المجتمعية.

القافلة الطبية الخامسة للمناطق النائية

وأضاف محمود زكي، تصريح لـ«الوطن»، أن جامعة طنطا تنفذ قوافل طبية موسعة بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات الحدودية، منها القافلة الطبية التي نظمتها على مدار 4 أيام في العريش وبئر العبد، وتقديم الرعاية الطبية إلى 1449 حالة وصرف الدواء بالمجان لجميع الحالات، مضيفا أن القافلة تعد الخامسة التي نظمتها الجامعة للمناطق النائية خارج المحافظة خلال شهرين.

50 ساعة عمل

وكشف الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، تفاصيل القافلة الطبية في مدينتي العريش وبئر العبد، التي استمرت 4 أيام وعمل 50 ساعة، مبينَا أنها تضم العديد من التخصصات «القلب، الأوعية الدموية، النفسية، العصبية، الأطفال، الأنف، الأذن، الحنجرة»، إلى جانب إجراء الجراحات العامة والتجميل والأطفال، والعيون، والفحوصات التشخيصية لهم من خلال التحاليل وأجهزة الأشعة.