الكشف على 947 مواطنا في قافلة طبية لأمراض العيون بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات القافلة الطبية للكشف عن أمراض العيون، والتي انطلقت في مركز كفر الزيات، لتستهدف 598 حالة من أهالي قرية كفر ديما، ضمن عدد من القوافل الطبية التي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك في إطار تقديم الخدمات الطبية للقرى الأكثر احتياجا من خلال مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى.

تسليم النظارات خلال 10 أيام

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة في تنظيم هذه القوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمراكز المحافظة، كما اطلع على تقرير مفصل عن فعاليات القافلة والتي شملت تشخيص احتياج 96 مواطنا لإجراء عمليات جراحه عيون ويتم التجهيز لإجرائها قريبا، كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 253 مواطنا لنظارات طبية على أن يتم تسليم النظارات للمواطنين خلال 10 أيام من تنفيذ القافلة.

تقديم خدمات متميزة

ومن جانبه أشار هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إلى أن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين صناع الخير وشركاء التنمية، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة في مجال العيون لكل أهالي قرى حياة كريمة في الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسة مستمرة في تقديم خدمات إجراء العمليات الجراحية لمن سبق وتم تشخيصه في القوافل السابقة، وكذلك تسليم النظارات الطبية لمستحقيها وذلك بالمجان تماما.