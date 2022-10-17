قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ1412 مواطنا بمركز بسيون

شهدت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطا في قرية أبو حمر مركز بسيون بمحافظة الغربية، توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لـ1412مواطنا، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أن القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة تجوب قرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجا لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتعزيز دور الجامعة فى خدمة المجتمع من خلال تقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان.

محاضرات توعوية للمواطنين

وأشار الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، أن القوافل الطبية الشاملة لاتقتصر فقط على تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال علاجهم بالمستشفيات الجامعية، بل تشمل أيضا عقد مجموعة من المحاضرات التوعوية للمواطنين بهدف الوقاية العامة، حيث شهدت قافلة اليوم مشاركة كلية التمريض بمحاضرات توعوية عن التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ إلى جانب مشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها وتوقيع الكشف عليها، وأيضا مشاركة كلية الزراعة فى زراعة 50 شجرة مثمرة على طول الطريق فى إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالتعاون مع المحافظة ومجلس المدينة والوحدة المحلية.

كما أفاد الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على حالة 1412 من خلال 12 عيادة حيث تم فحص 96 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و137 في عيادة الاطفال، و194 بالعظام، و174 جلدية، و168 باطنة، و76 مسالك بولية، و164 أنف وأذن، و 23 جراحة عامة، و 65 صدر، و45 نفسية وعصبية، و198 جراحة عيون، و33 قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 92 حالة بواقع 8 مخ وأعصاب، 16 العظام، 7 أطفال، 14 جلدية، 4 أنف وأذن، 6 جراحة عامة، 3 مسالك، 23 رمد، 5 قلب، 4 صدر، 2 نفسية وعصبية لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة.

محو أمية 86 مواطناً

وشهدت قافلة جامعة طنطا إجراء اختبارات محو الأمية لـ 86 مواطنا، وذلك بحضور الدكتور محمدالشبينى وكيل كليةالطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.