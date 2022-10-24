فيلم Black Adam يتصدر إيرادات الأفلام الأجنبية في مصر بـ12 مليون جنيه

حقق فيلم Black Adam نجاحا ملحوظا في دور العرض المصرية، منذ طرحه يوم الأربعاء الماضي، وتجاوزت أرباحه في أسبوع واحد 12 مليون جنيه، ليتصدر شباك إيرادات الأفلام الأجنبية في مصر، في الوقت الذي حقق فيه 140 مليون دولار على المستوى العالمي.

195 مليون دولار تكلفة إنتاج فيلم Black Adam

فيلم Black Adam، وصلت تكلفة إنتاجه إلى 195 مليون دولار، ويقدم دواين جونسون شخصية «بلاك آدم»، وهي من الشخصيات الشريرة في عالم دي سي السينمائي، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN، وهو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.

ويشارك دواين جونسون في فيلم Black Adam النجمة العالمية سارة شاهي، ومن إخراج جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزنى Jungle Cruise.

وأثار فيلم Black Adam، جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين، بحصوله على تقييمٍ منخفض، على عكس التوقعات، إذ حصل على نسبة 41% بناءً على 208 تقييمًا، بمتوسط ​​تقييم 5.10 من 10 على موقع «Rotten Tomatoes»