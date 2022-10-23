فيلم Black Adam يحقق 30 مليون دولار خلال 3 أيام في دور السينما

ارتفعت إيرادات فيلم Black Adam بعد طرحه في دور العرض السينمائي لليوم الثالث على التوالي، وجمع حتى الآن 30.2 مليون دولار في شباك التذاكر الدولي، بعد إضافة 19 سوقًا جديدًا ليرتفع بذلك عدد الدول التي تعرض الفيلم على شاشتها بـ 76 دولة، ولكن يتطلع صناع الفيلم لتحقيق 70 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في الخارج.

وحقق فيلم Black Adam عن يوم الجمعة إيرادات قدرت بـ15.8 مليون دولار، من بينهم 2 مليون دولار في المملكة المتحدة بعد عرضه على 1.500 شاشة داخل البلاد، وانضمت إسبانيا أيضًا إلى الساحة، حيث عرض الفيلم لأول مرة يوم الجمعة محققا 587 ألف دولار على 689 شاشة عرض، بالإضافة إلى دول المكسيك (1.9 مليون دولار) والبرازيل (1.8 مليون دولار) والهند (1.7 مليون دولار) وأستراليا (1.7 مليون دولار)، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

فيلم Black Adam يواجه تحدي في شباك التذاكر

ويواجه فيلم Black Adam الذي تبلغ تكلفته الإنتاجية 195 مليون دولار تحدي في تحقيق رقم قياسي في شباك التذاكر، خاصة مع عدد المراجعات السلبية من النقاد التي حصل عليها الفيلم بعد الأيام الأولى من طرحه، وبالتالي سيحتاج فترة أطول في السينمات لتحقيق الإيرادات المتوقعة، بعد عرضه بـ4.350 دار عرض في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في أمريكا الشمالية.

«فاتر وباهت».. مراجعات سلبية لـ فيلم Black Adam

وعلى الجانب الآخر، لم يحقق الفيلم ردود أفعال قوية لدى النقاد والجمهور، وحصل على نسبة 41% بناءً على 208 تقييمًا، بمتوسط ​​تقييم 5.10 من 10 على موقع «Rotten Tomatoes»، واصفين إياه بـ«خيبة أمل كبيرة» و«الأكثر إحباطًا على الإطلاق»، وذلك بخلاف عدد من المقالات النقدية، منها مايا فيليبس من صحيفة «نيويورك تايمز»، وصفت الفيلم بـ «باهت وفاتر».