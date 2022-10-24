أسعار الذهب تسجل ارتفاعا خلال تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ1126 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظا في السوق المحلية خلال تداولات اليوم، إذ ارتفعت أسعار الذهب للمرة الثالثة خلال تعاملات اليوم، وسجّل عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهات، مقارنة بآخر سعر له، ليسجل اليوم 1126 جنيهًا للجرام، مقابل 1120 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب، وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ الذهب عيار 24 سجّل 1287 جنيهًا للجرام، وعيار 18 بلغ 965 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 753 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 9 آلاف و8 جنيهات، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1650 دولارًا للأوقية.