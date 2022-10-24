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أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 بـ1118 جنيها

كتب:

مارينا رؤوف
09:48 ص | الإثنين 24 أكتوبر 2022
أسعار الذهب - تعبيرية

أسعار الذهب - تعبيرية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في السوق المحلية خلال تداولات اليوم، وسجّل عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهات، مقارنة بآخر سعر له، ليسجل اليوم 1118 جنيهًا للجرام، مقابل 1115 جنيهًا.

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب، وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ الذهب عيار 24 سجّل 1,278 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 958 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 745 جنيها للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و944 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1,656 دولار للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.