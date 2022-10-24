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أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات بداية تعاملات اليوم

كتب:

مارينا رؤوف
12:19 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في السوق المحلية خلال تداولات اليوم، وسجّل عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات منذ بدء تعاملات اليوم، حيث ارتفعت الأسعار مرتين مقارنة بأمس، ليسجل اليوم 1120 جنيهًا للجرام، مقابل 1115 جنيهًا أمس.

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب، وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ الذهب عيار 24 سجّل 1280 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 960 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 749 جنيها للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و960 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1,650 دولار للأوقية

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.