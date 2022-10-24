رئيس الوزراء: ندعو القطاع الخاص لمشاركتنا في مشروعات البتروكمياويات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ستعمل أيضًا على التوسع في مشروعات الصحة والتعليم وكذلك المشروعات الصناعية الكبرى مثل صناعة البتروكمياويات كون قطاع الصناعة مهمًا للغاية: «مشروعات البتروكمياويات والصناعات التكنولوجية المتقدمة، كل ده نقدر كدولة من خلال الدخول في مشاركة مع القطاع الخاص أن إحنا نخلصه».

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي: «إحنا كده بنساعد القطاع الخاص أنه يتفاوض مع مؤسسات دولية ونجيب له قروض ميسرة عشان أنه هو يقدر يمول هذه المشروعات لما القرض بييجي، وفيه فترات سماح طويلة وفائدة قليلة وبيسدد على مدى زمني طويل ده يساعدني أن الخدمة أو المشروع لما يتعمل تكلفه تشغيلة هتبقى اقل وبالتالي أنا كدولة هبقى مستفيد من هذا الكلام».

وتابع: «دي نقط لازم كلنا كمواطنين نعرفها، عاوزين مشاركة للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات قومية أنا هنا بقول بعض نماذج الأولويات واحنا عاوزين القطاع الخاص المصري والاجنبي يشارك معانا وبنقول للمؤسسات الدولية أولوياتنا ، ده جزء من اللي احنا بنتكلم عليه الفترة الجاية واللي أنا بأكد عليه أن ده دور مهم جدا، كل مؤسسات الدولة تشتغل عليه.».