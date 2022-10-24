تأجيل محاكمة شخصين أطلقا أعيرة نارية في حفل زفاف وأصابا 8 أطفال بالخانكة

أجلت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، محاكمة شخصين إلى جلسة الخميس المقبل للاستماع إلى المرافعات، لاتهامهما بالتسبب في إصابة 8 أطفال، وإحداث عاهة مستديمة لـ4 منهم، نتيجة إطلاقهما أعيرة نارية من فرد خرطوش خلال حفل زفاف بالخانكة، بمحافظة القليوبية.

وعٌقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، ومحمود جدي عبده عبد المقصود، وأحمد أسامة محمد دبوس، وأمانة سر سامي محمود.

أمر إحالة المتهمين في واقعة فرح الخانكة للجنايات

ووجهت محكمة جنايات بنها للمتهمين «محمد ا.ك»، و«إسماعيل.س.أ»، أنهما في غضون شهر أغسطس من العام الماضي، دائرة مركز الخانكة، أحرزا سلاحا ناريا «فرد خرطوش»، من غير ترخيص، وذخائر، حيث تسببا عن طريق الخطأ في إصابة 8 أطفال بإصابات مختلفة، تسببت في إحداث عاهات مستديمة بهم بلغت نسبتها ما بين 70% إلى 100%، حيث أصيب 4 منهم بالعمى نتيجة إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم خلال إطلاق الأعيرة النارية في حفل زفاف بدائرة المركز.

تفاصيل إصابة 8 اطفال بطلقات نارية في فرح بالخانكة

وتداولت المحكمة في جلسات سابقة محاكمة المتهمين، واستعرضت تقرير الطب الشرعي المجني عليهم، والذي كشف إصابة المجني عليهم بعاهة مستديمة بلغت نسبتها ما بين 70% إلى 100%، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الخميس المقبل للمرافعة والفصل في القضية.

وحول العقوبة الخاصة بالمتهمين في الواقعة، قال محمد رباع المحامي بالقليوبية، إنه وفق المادة 244 من قانون العقوبات، فإن من تسبب في جرح شخص أو إيذائه نتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه، أو واحدة منهما، وترتفع المدة إلى سنتين أو دفع غرامة مقدارها 300 جنيه حال تسبب الحادث في عاهة مستديمة للضحية، أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة عند ارتكابه الخطأ الذي أدى إلى الحادث، وتصل العقوبة إلى 5 سنوات حال ارتفاع عدد المصابين في الواقعة إلى 3 أشخاص أو أكثر.