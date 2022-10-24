برنامج «فرصة» ينظم ملتقى توظيفيًا لمستفيدي «تكافل وكرامة» في المنوفية

أعلن القائمون على برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، تنظيم ملتقى توظيفيًا، لاستهداف الشباب من الجنسين الراغبين في العمل وذلك لأسر وأهالي محافظة المنوفية بمركز أشمون.

توفير فرص عمل مناسبة وملائمة للشباب بكبرى الشركات

وأوضحت الصفحة الرسمية للبرنامج على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه سيتم توفير فرص عمل مناسبة وملائمة للشباب بكبرى الشركات ومزايا مختلفة ومرتبات مجزية لأهالي مركز أشمون من مستفيدي تكافل وكرامة، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في قرية حورس بسنتريس مركز أشمون، وذلك بدء من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

دعم المرأة والشباب وكذلك الأسر محدودة الدخل

من جانبها، أشارت وزارة التضامن، إلى أن برنامج فرصة أحد أهم برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي؛ بهدف دعم المرأة والشباب وكذلك الأسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة لائقة.

الفئات المستهدفة من برنامج «فرصة»

ولفتت التضامن إلى أن الفئات المستهدفة من البرنامج، هي:

- الباحثين عن فرص عمل.

- مستفيدي تكافل وكرامة.

- المرفوضين من تكافل وكرامة.

- أصحاب الإرادة من ذوي الهمم.

- الشباب من الجنسين.

برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يقوم بالاستثمار في الأفراد المستهدفين

وأوضحت الوزارة، أن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يقوم بالاستثمار في الأفراد المستهدفين، كما يتم العمل على تعديل سلوكياتهم، وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية، حتى ينتقلوا من الاستقلال المادي، بعيدا عن الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية، كما يعمل على تطوير قدرات ومهارات الأفراد ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات الحرفية واليدوية.