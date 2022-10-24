طرح فيلم «هاشتاج جوزني» لـ أمير المصري بدور العرض 3 نوفمبر المقبل

انتهى أبطال فيلم «هاشتاج جوزني» من تصوير العمل كاملاً منذ فترة، ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج، على أن يتم طرحه في شهر نوفمبر المقبل.

ونشر السيناريست محمد عبد الخالق، صورة البوستر الدعائي للفيلم على حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليه قائلاً: «3 نوفمبر في جميع دور العرض، شركاء وحبايب العمر ولاد الأصول المخلصين ستوديوهات فايبريشن، الأصدقاء أشرف حامد والفنان إيهاب حامد، مجمعين كل الحبايب في باقة جميلة، ألف ألف مبروك».

المؤتمر الصحفي لفيلم «هاشتاج جوزني»

ومن ناحية أخرى يستعد أبطال فيلم هاشتاج جوزني للاحتفال بالعرض الخاص وذلك يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل، بعد عقد المؤتمر الصحفي له.

وتجسد الفنانة مايان السيد دور «لي لي»، وهي فتاة محبة للحياة، تحلم بالحب والزواج، وتقديم الكثير من الأعمال الخيرية، وتعيش قصة رومانسية مع أمير المصري.

أبطال فيلم «هاشتاج جوزني»

فيلم «هاشتاج جوزني»، المقرر طرحه قريباً في دور العرض، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، في مقدمتهم أمير المصري، وبيومي فؤاد، ودينا، وصابرين، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، ونخبة من الشباب، والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.