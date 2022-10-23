أحمد سعد يؤدي الأغنية الدعائية لفيلم «هاشتاج جوزني»

أعلن الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أنه سيؤدي الأغنية الدعائية لفيلم «هاشتاج جوزني».

ونشر سعد البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليه قائلا: «قريبا أغنية ليه بداري فيلم هاشتاج جوزني».

فيلم هاشتاج جوزني

فيلم «هاشتاج جوزني» بطولة عدد من نجوم الفن وهم مايان السيد وأمير المصري، وبيومي فؤاد، ودينا، وصابرين، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، ونخبة من الشباب، والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.

وتدور أحداث الفيلم حول «لي لي» والتي تجسدها مايان السيد وهي فتاة محبة للحياة، تحلم بالحب والزواج، وتقديم الكثير من الأعمال الخيرية، وتعيش قصة رومانسية مع أمير المصري.

أعمال أحمد سعد

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان أحمد سعد، لحفله الغنائي المقرر إقامته في أبو ظبي 19 الشهر المقبل، والذي روَّج له منذ ساعات عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «أنا مستني اللقاء مع جمهوري في أبوظبي والجمهور العربي في هذه الحفلة إن شاء الله تكون الحفلة اللي في خيالي مستنيكو».