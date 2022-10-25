راغب علامة: حفل الموسيقى العربية كان رائعا.. وشكرا لجمهوري المصري

أعرب النجم اللبناني الكبير راغب علامة عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذى حققه حفله الغنائي الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين على مسرح النافورة.

راغب علامة: شكرا جمهوري المصري

علامة في تصريحات لـ«الوطن»، أوضح أن الحفل كان رائعا، والجمهور كان متجاوبا معه بشكل كبير قائلا «الحفل كان رائعا شكرا جمهوري المصري على التفاعل».

علامة تفاعل مع الجمهور المصري وحقق كل ما يرغبون فيه حيث قام بتغيير جدول أغنياته حين ما طلبت منه إحدى الحاضرات أن يشدو لها بأغنية «علمتيني» على الرغم من كونها لم تكن فى القائمة.

كان الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وجيهان مرسي مديرة مهرجان الموسيقى العربية، قاموا بتسليم تكريم راغب علامة على مسرح النافورة، وأهدوه وردا.

وقال راغب علامة، على هامش تكريمه بمهرجان الموسيقى العربية: «هذه أول حفلة لي في مهرجان الموسيقى العربية ولكنها ستتكرر».

الجمهور يستقبل راغب علامة بالزغاريد

وفاجأ الجمهور راغب علامة بالزغاريد خلال تسلمه التكريم.

وضع النجم اللبناني راغب علامة جدولا من 17 أغنية ليشدو بها ضمن فقرته الغنائية كما سيشدو علامة لأول مرة بعدد منها أغنياته القديمة التي لم يشدُ بها من سنوات منها يا حياتي وحرام واشتقاتلك انا.

تعد هذه هي المرة الأولى التى يشدو فيها راغب علامة في دار الأوبرا المصرية حيث قال خلال كلمته بالحفل إنها لن تكون الأخيرة.