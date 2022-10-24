راغب علامة يغادر مصر بعد نجاح حفله في مهرجان الموسيقى العربية

غادر الفنان راغب علامة، صباح اليوم، الاثنين، مصر، متجهًا إلى لبنان، ومن المقرر أن يعود خلال الأشهر القادمة من أجل تقديم حفلات جديدة للجمهور المصري، إذ تضمنت رحلته لمصر عدة اتفاقات شفهية مع ملحنين وشعراء على أعمال جديدة؛ من المقرر أن تخرج إلى النور الفترة المقبلة.

حفل راغب علامة في مصر كامل العدد

وحقق حفل الفنان راغب علامة أمس نجاحًا كبيرًا، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، الذي رفع لافتة كامل العدد، وحضره عدد كبير من جمهوره، إضافة إلى عدد من الفنانين والصناع ومن بينهم حكيم، الملحن محمود الخيامي، الشاعر محمد البوغا، المايسترو مصطفى حلمي أمين، الشاعر هاني عبدالكريم، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والذي سلمه درع التكريم من المهرجان.

وأعرب راغب علامة عن سعادته للغناء بمهرجان الموسيقى المصرية واحد من أكبر المهرجانات، معربا عن سعادته أيضًا بحفاوة الاستقبال، وتكريمه من الدولة المصرية ممثلة في وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني.

راغب علامة: «الحفلة دي مش هتتنسي»

يذكر أتن علامة قال في تصريحات سابقة لقناة الحياة: «أسعدني أن أقف على أرض مصر الطيبة، أرض المسارح والمواهب ومافي أحسن من دار الأوبرا المصرية والجمهور الرائع والمنظر الذي يدخل السعادة والسرور في قلبي، وأشكركم فردًا فردًا، والحفلة دي مش هتتنسي طول العمر، وتحية خاصة للجمهور الراقي».