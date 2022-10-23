راغب علامة يبدأ حفله في مهرجان الموسيقى العربية بأغنية «الحب الكبير»

صعد راغب علامة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ31 على نغمات أغنية الحب الكبير.

راغب علامة يعرب عن سعادته بإحياء الحفل

وقال راغب علامة، على هامش إحياء الحفل ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية: «سعيد لملاقاة هذا الجمهور الراقي الرائع الذي يدخل السعادة والسرور إلى قلبي، وأشكركم فردًا فردًا، وأوجه تحياتي لوزيرة الثقافة ودكتور مجدي صابر والدكتورة جيهان مرسي، وأنا حبيت أفتتح الفقرة بأغنية الحب الكبير لتكون تحية مني لكم».

راغب علامة يشدو بـ17 أغنية

ووضع راغب علامة جدولا من 17 أغنية يشدو بها ضمن فقرته الغنائية بمهرجان الموسيقى العربية في الليلة الرابعة من المهرجان.

كما يشدو علامة لأول مرة بعدد من أغنياته القديمة التي لم يؤديها منذ سنوات؛ منها «يا حياتي» و«حرام» و«اشتقتلك أنا».