راغب علامة يشدو بـ17 أغنية في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

وضع راغب علامة، جدولا من 17 أغنية يشدو بها ضمن فقرته الغنائية بمهرجان الموسيقى العربية، المقرر لها الليلة.

ومن المقرر أن يفتتح راغب علامة الحفل بأداء أغنية «تعاليلي» ويكملها بأغنية «الحب الكبير»، بالإضافة لعدد من أغنياته القديمة التي لم يشدو بها منذ سنوات؛ منها يا «حياتي» و«حرام» و«اشتقتلك أنا».

تكريم راغب علامة في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

كما يجري تكريم علامة في حفل اليوم من قِبل إدارة مهرجان الموسيقى العربية، إذ يتسلم تكريمه من جيهان مرسي رئيس المهرجان ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا.

قناة الحياة تتصدر التريند

وكانت شبكة تليفزيون الحياة، تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في مصر، بعد نقل فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، مع إشادة واسعة من الجمهور بما تقدمه «الحياة» للمواطن المصري والعربي، عبر برامج هادفة، فضلاً عن النقل الحصري لبرامج وفعاليات فنية تطرب الأذن، وترفه عن المشاهدين.