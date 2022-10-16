حذف بطاقات التموين المتوقفة عن صرف الخبز والسلع 6 أشهر متصلة

قررت وزراة التموين والتجارة الداخلية، حذف بطاقات التموين المتوقفة عن صرف الخبز والسلع لمدة 6 أشهر متصلة من قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني، بسبب استمرار التوقف عن ضرب البطاقة التموينية، سواء في ماكينة صرف الخبز المدعم، أو في ماكينة صرف السلع التموينية.

سبب إيقاف بطاقات التموين لعدم صرف الخبز والسلع

كشفت مصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدد من بطاقات التموين التي جرى إيقافها من منظومة الدعم السلعي، ودعم الخبز، بسبب توقف أصحابها عن صرف الخبز وصرف السلع التموينية لفترات طويلة، مشيرة إلى أن إذ تخطت المدة التي لم تقم فيها الأسرة بصرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر، تعبترها الوزارة من الأسر غير المستحقة، وبالتالي يتم إيقاف صرف البطاقة التموينية نهائيا.

وأضافت المصادر، أن البطاقات الموقوفة نهائيا لعدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر، لا يتم استخراج لها بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية، موضحة أن استخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف، يتم للبطاقات التي تستمر في صرف الخبز والسلع، بانتظام دون انقطاع فترات طويلة.

فتح خدمة إصدار بدل تالف وفاقد لبطاقة التموين

فيما تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال المكاتب والإدارات التموينية بالمحافظات، وعبر بوابة مصر الرقمية أيضا، خدمة إصدار بدل الفاقد أو التالف أيضا، تسهيلا على أصحاب البطاقات التموينية في عدم توقف صرف السلع والخبز لهم، حال تلف البطاقة أو فقدانها، ويمكن من خلال بوابة مصر الرقمية، إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة، من خلال الخطوات التالية:

1- تصفح بوابة مصر الرقمية من هنــا.

2- تسجيل الدخول المنشأ مسبقًا على البوابة.

3- فتح أيقونة التموين.

4- اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد.

5- تدوين عدة بيانات خاصة بصاحب البطاقة التموينية تتمثل في: «الاسم، ورقم البطاقة التموينية، وعدد الأفراد، والمحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، ومكتب التموين التابع له».