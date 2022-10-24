السيسي يوجه بتوفير معدات على أعلى مستوى استعدادا لموسم الزراعة الشتوي

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات القومية للإنتاج الزراعي في منطقتي توشكي بجنوب الوادي، ومستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة، واطلع رئيس الجمهورية، على سير العمل في تلك المشروعات بما في ذلك البنية الأساسية من شبكة طرق ومحاور ووسائل ري حديثة ومحطات المعالجة والتغذية الكهربائية، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي يتابع المشروعات القومية الزراعية

ووجه الرئيس السيسي، بتوفير كل المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة على أعلى مستوى استعداداً لموسم الزراعة الشتوي، ولتحقيق أعلى معدل ممكن من الإنتاج من مساحة الرقعة الزراعية العملاقة الجاري استصلاحها على مستوى الجمهورية، بما يعزز من جهود الدولة لتطوير قطاع الإنتاج الزراعي سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، وإنشاء مجتمعات إنتاجية وصناعية.