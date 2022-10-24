مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي بعد العفو عن زياد العليمي

تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لصدور القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي.

العفو عن زياد العليمي

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني»، في بيان رسمي منذ قليل أنَّ قرار العفو عن زياد العليمي يأتي استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.

تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي

وثمن الحوار الوطني جهود لجنة العفو الرئاسي المُكلفة من قِبَل رئيس الجمهورية بتفعيل عمل اللجنة ضمن فعاليات إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، ودعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية لبدء حوار وطني شامل.