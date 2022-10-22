التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية الجديدة ستشارك في انتخابات اتحاد الطلاب

أكّد الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، مشاركة الجامعات التكنولوجية الـ7 الجديدة في انتخابات الاتحادات الطلابية هذا العام، موضحاً أنَّ الوزارة حريصة على دعم جميع الكيانات الطلابية الشرعية في مختلف الجامعات المصرية.

وأضاف «عبداللطيف» لـ«الوطن»، أنَّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكّد ضرورة وجود اتحادات طلابية في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا لأن اللائحة تنص على تشكيل اتحادات في الكيانات التي يتم فيها منح درجة الليسانس أو البكالوريوس، وأصبحت اتحادات الطلاب بالجامعات الأهلية مثلها مثل الجامعات الحكومية: «رئيس اتحاد جامعة الجلالة بنت وعين شمس بنت».

«عبداللطيف»: الاتحاد الخاص بالفرقة الأولى هو اتحاد ممثل تماماً لها

وأكّد أنَّ الوزارة لم تنتظر وجود 4 فرق دراسية لإنشاء اتحاد طلاب: «كدا هنخسر الأربع فرق» بالنسبة للجامعات الجديدة، موضحاً أنَّ الاتحاد الخاص بالفرقة الأولى هو اتحاد ممثل تماماً للفرقة الوحيدة الموجودة.

وأوضح مستشار وزير التعليم العالي، أنَّ الوزارة لم ترجح التعيينات في الاتحادات الطلابية بالجامعات الجديدة: «بندرب الطلاب على العملية الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات»، موضحاً أنَّ اللائحة تنص على أنه إذا لم يكتمل النصاب يتم التعيين: «التعيين كأمين وأمين مساعد في لجنة لم ستوف الشرط وأكمل العملية الانتخابية دون أي معوقات».

برامج تدريبية خاصة برؤساء الاتحادات

ولفت إلى أنَّه تمّ إنشاء اتحاد طلاب في جامعة بني سويف التكنولوجية والقاهرة الجديدة التكنولوجية وحققت نتائج إيجابية، مؤكّداً أنَّ الوزارة حريصة على تفعيل برامج تدريبية خاصة برؤساء الاتحادات ونوابهم بصفة مستمرة، وجاءت نتائج المشاركة في الاتحادات الطلابية في التمثيل الشرعي للجامعة على مستوى الجمهورية في جميع الفعاليات التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.