زراعة الشرقية: حصاد أكثر من 53 ألف فدان من محصول القطن

أوشك موسم حصاد القطن في محافظة الشرقية على الانتهاء، إذ جمع المزارعون ما يقرب من 53 ألفًا و583 فدانا، من إجمالي المساحة المنزرعة التي تبلغ 53 ألفا و117 فدانًا في الشرقية، وبلغ آخر سعر لقنطار القطن في المحافظة 3900 جنيه، وذلك في آخر مزاد علني جرى التداول خلاله على بيع القطن في الحلقات التسويقية بالمحافظة، بالتعاون بين الزراعة وشركات تجارة الأقطان وفق منظومة القطن الجديدة التي بدأت منذ 4 سنوات.

جني 53 ألفا و583 فدان قطن

وقال حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الشرقية، في حديث خاص لـ"الوطن" أنه جرى جني 53583 فدانًا من حقول الشرقية، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة يبلغ 56117 فدانًا، بواقع زيادة 20 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالزراعة، خاصة القطن، لذا اهتمت بالفلاح وقدمت له المساعدات اللازمة بمده بالبذور المنتقاة والأسمدة والمبيدات، ما أدى إلى إقبال الفلاح على زراعة القطن وبدا ذلك في زيادة 20 ألف فدان من المساحات المنزرعة.

سعر قنطار القطن 3900 جنيه

وأضاف أن الدولة خصصت 29 حلقة تسويقية للمزاد العلني؛ ما أدى لزيادة سعر القنطار وتراوح سعر القنطار ما بين 4300 و3900 جنيه كسعر قنطار القطن، لافتًا إلى أن إنتاجية الفدان الواحد تتراوح بين 9 و11 قنطارًا، وتفتح الثمار 56% خاصة أن البذور التي جرى زراعتها في حقول الشرقية تقاوي صنف جيزة 94 مقاوم الأمراض والحرارة.