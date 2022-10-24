إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة في حادث تصادم سيارتين بالغربية

وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي، على طريق «طنطا - بسيون» بالقرب من كوبري أبو شنب بقرية كفر سليمان، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح قطعية متفرقة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حادث تصادم يسفر عن إصابة 3 أشخاص

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وملاكي على طريق «طنطا - بسيون»، بالقرب من إحدى القرى بدائرة المركز، وإصابة عدة أشخاص.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وأفراد المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة 3 أشخاص، بينهم طفلة، بكسور وسحجات وكدمات وجروح قطعية متفرقة، إثر وقوع حادث التصادم.

نقل المصابين إلى المستشفى

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بسيون المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، بالإضافة إلى رفع آثار الحادث تمهيدًا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتبين أن أسباب وقوع الحادث هي السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث، وإعداد تقرير فني بشأنها.