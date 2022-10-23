رئيس وزراء بريطانيا الأسبق يخرج من سباق رئاسة حزب المحافظين

أعلن رئيس وزراء بريطانيا المستقيل بوريس جونسون، خروجه من سباق الترشح لزعامة حزب المحافظين البريطاني في تطور جديد تشهده المنافسة على منصب رئيس الوزراء بعد استقالة ليز تراس.

دعم القوات المسلحة لسوناك

وذكرت قناة العربية في نبأ عاجل لها، أن وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي، أعلن دعمه لوزير المالية السابق ريشي سوناك للترشح لمنصب رئيس وزراء بريطانيا خلفا لليز تراس.

استقالة رئيسة وزراء بريطانيا

واستقالت رئيسة الوزراء قبل 5 أيام، وتعتبر ليز آخر رئيس وزراء توليّه ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية التي حكمت البلاد لمدة 70 عاما.

الكفة تميل لسوناك

وتميل الكفة لصالح سوناك بحسب استطلاع رأي للبريطانيين كشفت عنه صحيفة الجارديان البريطانية.