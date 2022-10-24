توقيع الكشف الطبي على 1624 مواطناً في قافلة طبية بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية البكاتوش التابعة لمركز قلين، بمقر الوحدة الصحية، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومتابعة فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت "إلهام"، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي القرية، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1624 متردداً، وخضع 90 مواطناً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ165 حالة وأشعة لـ75 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 1063 مواطناً.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شنح»، إلى أنه جرى أيضاً تقديم خدمات التقارير الطبية والتحويل لأقرب مستشفى؛ لاستكمال تلقي العلاج اللازم عند الحاجة، فضلاً عن استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمًا الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية بقلين والوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين.