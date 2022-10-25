«تعليم الجيزة» تطلق مسابقة «أفضل مدرسة» لتحقيق متعة التعلم من خلال الأنشطة

وجَّهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الإدارات التعليمية، بإطلاق مسابقة أفضل مدرسة في كل مرحلة تقدم معرض أنشطة من مخرجات التعلم التي تستهدف فيها موارد البيئة، وكيفية إعادة تدوير هذه الموارد.

تحقيق متعة التعلم من خلال ممارسة الأنشطة

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، في خطاب رسمي، أن المسابقة تهدف إلى زيادة فاعلية الطلاب والمدرسين داخل الفصول، وإظهار القدرة على الإبداع والتغلب على المعوقات، وتحقيق متعة التعلم من خلال ممارسة الأنشطة وتطبيق الاستراتيجيات.

اختيار أفضل مدرسة من كل مرحلة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كيفية إجراء المسابقة في المدارس، مشيرا إلى أن كل موجه أول مع مجموعة الموجهين يختارون أفضل مدرسة من كل مرحلة ويتم الإعلان عنها على موقع الإدارة التعليمية.

وأشارت المديرية إلى أنه تكون المدرسة المعلن عنها إحداهما مدرسة حكومية وأخرى مدرسة خاصة، ويتم عمل المعرض في شهر ديسمبر، ويتم إعلان أفضل الإدارات المشاركة من قبل التوجيه العام، ويكون التكريم لكل أسرة الدراسات للمدارس الفائزة على مستوى المحافظة وكذلك الموجهين بالإدارة.

توجيهات مهمة من «التعليم» للحماية من كسوف الشمس

في سياق آخر، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات عاجلة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، لحماية الطلاب اليوم الثلاثاء، من الكسوف الجزئي للشمس والذي يرى في مصر اليوم..

- تنبيه الطلاب بعدم النظر إلى الشمس أثناء الكسوف، فهو يعرض شبكية العين إلى الاحتراق ولا يمكن إصلاح ذلك التلف.

- توعية الطلاب من خطر النظر إلى الشمس خلال فترة الكسوف والتي تستمر من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر.