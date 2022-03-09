«التعليم»: اختيار أفضل مدير مدرسة ومعلم عن العام الدراسي الجاري

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، اختيار أفضل مدير إدارة مدرسية، وأفضل مُعلم أو مُعلمة، وأفضل مدرسة علي مستوي الإدارة التعليمية للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

تقييم الأداء المهني لعناصر الإدارة التربوية الناجحة

وقالت مديرية التعليم في خطابها، إن الإدارة التعليمية تحرص على تطوير وتحديث أساليب إدارة المؤسسات التعليمية، وأساليب التعليم والتدريس لـالمعلمين بتلك المؤسسات التعليمية كرسالة، وأمانة تجاه المتعلم وولي أمره، وتجاه المجتمع.

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، إلى أن القيادات التربوية ستباشر خلال الفترة المقبلة تقييم الأداء المهني لعناصر الإدارة التربوية الناجحة، وكذلك من خلال الممارسات المهنية المطلوبة من المعلمين.

زيارات دورية لاختيار أفضل مدير ومعلم

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سوف يتم اختيار أفضل مدير إدارة مدرسية، وأفضل معلم أو معلمة، وأفضل مدرسة علي مستوى الإدارة التعليمية لهذا العام بداية من الشهر الحالي وعلي مدار العام الدراسي من خلال الزيارات الدورية التقيمية.

وفي سياق أخر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم عن مسابقات التعلم النشط للفصل الدراسي الثاني 2021-2022، موضحة أنّ المسابقة لأفضل مدرسة تفعل استراتيجيات التعلم النشط، وطرق التدريس الحديثة، والمستهدف مدارس المرحلة الابتدائي ومدارس المرحلة الإعدادية والثانوية وهي كالتالي:

- مسابقة أفضل حصة نموذجية باستخدام استراتيجيات التعلم النشط، والتعلم الحديث.

- تفعيل استراتيجيات التعلم النشط داخل الحصص الدراسية والأنشطة المصاحبة.

- تنفيذ ورش العمل الخاصة باستراتيجيات التعلم النشط، وفقا لخطة العمل لهذا العام، بجانب المكتبة الإلكترونية.

- استخدام وتفعيل تكنولوجيا العصر في العملية التعليمية.