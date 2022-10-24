وزيرة التخطيط: إنشاء الصناديق السيادية فكرة جديدة على اقتصاد مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن فكرة إنشاء الصناديق السيادية هي فكرة جديدة على الاقتصاد المصري، فمثل هذه الصناديق تستخدم الموارد لديها، خصوصا الموارد المميزة، وهناك عدد من أشكال الصناديق السيادية، بينها ما تم اتخاذه من أجل الاستقرار، وهناك صناديق تم تدشينها للادخار، وصناديق استثمار تنموية وهو الشكل الذي أخذه صندوق السيادي المصري، ويوجد أكثر من 170 صندوقًا سياديًا حول العالم، 50% فقط تستخدم عائدات النفط.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فاعليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي، أنه كان من الهام دراسة كافة نماذج الصناديق السيادية وآلياتها وأخذ ما هو مناسب لظروف واحتياجات وإمكانات الدولة المصرية، وتقرر الاطلاع على كل التجارب الدولية وإقرار ما هو مناسب لاحتياجاتنا وأولوياتنا والظروف التي تناسب المجتمع والاقتصاد المصري.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه يوجد 44 صندوقًا سياديًا في أمريكا و33 صندوقًا في آسيا و44 صندوقًا في أفريقيا وهي من الصناديق النشطة، فهذه الصناديق، 16% من بينها تستثمر في مجالات البنية الأساسية، موضحة أن الدولة قامت بدور كبير جدا في مشروعات البنية الأساسية.

وشرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الصندوق السيادي المصري هو ذراع استثماري للدولة المصرية، فالدولة المصرية تمتلكه بالكامل، وهدفه تعظيم العائد من موارد الدولة وخلق ثروات للأجيال الجديدة للاستفادة من تعظيم عائد موارد الدولة أو الاستثمار في قطاعات مختلفة لها أولوية تتفق مع رؤية مصر 2030 وتتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال جذب الاستثمار الخاص.