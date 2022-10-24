مواصفات امتحان الكيمياء والفيزياء للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الإمتحانية لمواد العلوم والتي تتضمن «الكيمياء والفيزياء والأحياء» لشهر أكتوبر للصفين الأول، والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، ويكون محتوي الامتحان من الفترة بداية من الأسبوع و1 أكتوبر وحتى نهاية الأسبوع الرابع 22 أكتوبر.

ضوابط امتحان الفيزياء والكيمياء للصفين الأول والثاني الثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الضوابط العامة لامتحانات الفيزياء والكيمياء والأحياء لشهر أكتوبر، مشيرًا إلى أنّ عدد أسئلة الورقة الإمتحانية للصف الأول الثانوي يتضمن 10 أسئلة إجبارية مقسمة إلى الأسئلة الموضوعية، وتشمل الاختيار من متعدد فقط، ويتضمن 7 مفردات، ويخصص لهم 7 درجات، والأسئلة المقالية القصيرة وتشمل (الشرح والوصف والتفسير واذكر السبب، ماذل يحدث لو ومسألة) ويتضمن 3 مفردات ويخصص لها 6 درجات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، يخصص زمن الإجابة علي الورقة الإمتحانية 45 دقيقة شاملة وقت المراجعة، وتغطي الامتحانات جميع مخرجات التعلم خلال شهري أكتوبر، وأن لا تتضمن المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة.

محتوي الاختبارات الشهرية للصف الأول الثانوي

- مادة الفيزياء: محتوى الامتحان من الباب الأول (الكميات الفيزيائية ووحدات القياس) بدءا من صفحة 1 إلي نهاية صفحة 35.

- مادة الكيمياء: محتوى الامتحان من الباب الأول (الكيمياء مركز العلوم، الكيمياء الكمية) بدءا من صفحة 2 إلى صفحة 40 نهاية السطر السادس ما قبل عنوان المول وحجم الغاز.

- مادة الأحياء: محتوى الامتحان من الباب الأول (الأساس الكيميائي للحياة) بدءا من صفحة 18 إلي نهاية صفحة 36.

محتوي شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي

- مادة الفيزياء: المحتوى من الباب الأول (الموجات) بدءا من صفحة 4 في نهاية صفحة 30.

- مادة الكيمياء: المحتوى من الباب الأول (بنية الذرة) بدءا من صفحة 7إلي صفحة 15 نهاية السطر الثالث.

- مادة الأحياء: المحتوى من الباب الأول (الأساس الكيميائي للحياة) بدءا من صفحة 1 إلى نهاية صفحة 17.