«التعليم»: توزيع التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي خلال أيام

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جاري تجهيز أجهزة التابلت المدرسي لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي، خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه على كل طالب دفع مبلغ 105 جنيهات قيمة تأمينية من خلال البريد المصري بالرقم القومي، كشرط الحصول على جهاز التابلت.

استخدام التابلت في الامتحانات الشهرية

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التابلت سيتم استخدامه في الامتحانات الشهرية، التي ستعقد خلال العام الدراسي الجديد 2023، لافتَا إلى أن جميع طلاب الصف الأول الثانوي يحصلون عليه، حيث سيتم توزيعه بكل محافظة على حدة، موضحًا أن الحضور إلزامي لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية في المدارس، وأن الوزارة تسعى إلى عودة الطلاب للمدرسة مرة أخرى.

تعرف على إجراءات استلام التابلت المدرسي

وحددت وزارة التربية والتعليم، العديد من الإجراءات التي من المفترض أن يتبعها طلاب الصف الأول الثانوي، لاستلام التابلت المدرسي، وهى كالتالى:

1- على ولي الأمر أن يصطحب نجله لأقرب مكتب بريد.

2- تقديم شهادة ميلاد الطالب أو بطاقة الرقم القومي إن وجدت.

3- يقوم ولي الأمر بتقديم بطاقة الرقم القومي.

4- سداد الرسوم وقدرها 105 جنيهات كضمان تأميني للتابلت.

5- يجب أن يستلم الطالب إيصال بالمبلغ التأمينى للتابلت من مكتب البريد.

6- يتوجه الطالب بصحبة ولي أمره إلى المدرسة التي يتبعها.

7- يقوم ولي الأمر بالتوقيع على إقرار ‏باستلام التابلت.

العام الدراسي الجديد يسير بشكل منتظم

وفي سياق مختلف، أعلن شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، انتظام العام الدراسي الجديد 2023 في اليوم الرابع، مشيرا إلى أن نسبة الحضور في المدارس مرتفعة للغاية، وأن تسجيل الغياب والحضور يتم بصورة يومية، مؤكدًا أن جميع المدارس معقمة تماما ضد كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.