السيطرة على حريق في مصنع إسفنج بالمنوفية دون خسائر بشرية

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة المنوفية على حريق هائل نشب في مصنع للإسفنج، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت عمليات التبريد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات الأمنية لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم السيطرة على الحريق بعد نصف ساعة فقط من اندلاعه، عقب الدفع بعدة سيارات إطفاء وتمت عمليات التبريد دون خسائر في الأرواح، موضحا أن المصنع مقام على مساحة 500 متر.

القيادات الأمنية والتنفيذية تنتقل لمكان الحريق

وفور تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا بالحريق، انتقل إلى مكان الحادث، وبرفقته حكمدار مديرية أمن المنوفية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم الاطمئنان على الجميع، والتأكد من سيطرة الحماية المدنية على الحريق.