المنوفية تستعد لموسم الأمطار.. خرائط لتراكمات المياه و191 سيارة

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم الشتاء وسقوط الأمطار.

تحديد أماكن تجمعات المياه على خرائط «Gis»

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم تحديد أماكن تجمعات المياه بالمدن ووضعها على خرائط «Gis»، وتسلميها للأفرع التابعة للشركة، حتى يتم التحرك إليها فورا كأول خطوة بالتنسيق مع رؤساء المجالس والمدن، كما تم اتخاذ كل إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوى المحافظة، لاستيعاب كميات مياه الأمطار، والتأكد من كفائتها وسرعة التعامل مع أية حالات طارئه بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات وشراء معدات حديثة للتعامل مع السيول.

وأكد «صالح»، تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار بديوان الشركة والفروع الجغرافية التابعة لها، وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة كما تم وضع خطة لتطهير بلاعات المطر، بالاشتراك مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن ويتم العمل بها بصفة مستمرة، وكذلك تحديد أماكن تمركز المعدات بكل فرع وفقا لخرائط «Gis».

واستعرض «صالح»، خطة الشركة بشأن الاستعدادات والسيناريوهات التفصيلية والإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أي طارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة، أو السيول حال حدوثها خلال فصل الشتاء المقبل بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة المنوفية وإدارة الازمات والطوارئ بالمحافظة.

191 سيارة لانتشال مياه الأمطار في المنوفية

وأوضح رئيس الشركة، أنه يتم التواصل عن طريق فريق طوارئ الشركة بالخط الساخن 125 مع عمليات المحافظة لمتابعة البلاغات الواردة بصفة مستمرة، وتخفيض ضخ المياه حالات المطر الغزير لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، مشيرا إلى إلغاء الإجازات والراحات لجميع مسؤولي التشغيل والصيانة والمعامل بمحطات المياه ومحطات الصرف الصحي وغرفة الطوارئ والإدارة المعاونة بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية، تزويد جميع المحطات بالمهمات اللازمة للتشغيل والصيانة قبل حلول فصل الشتاء، مؤكدا أن أكثر من 191 معدة وسيارة مستعدة لاستقبال موسم الشتاء في المنوفية .

وأكد نجيب ، تم وضع خطه شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحي وبلاعات الصرف الصحى وصفايات المطر لاستقبال مياه الامطار وكذلك رفع الأتربة عنها لمنع تجمع مياة الامطار فى الشوارع والميادين وعدم اعاقه حركة السير للمواطنين وتجنبا لإعاقة حركة السيارات .

وقال يتم الاستعانة بمعدات من الشركات الشقيقة حالة الاحتياج لذلك بتكليف من المهندس رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للتعاون بين الشركات وبعضها البعض في مثل ذلك .

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميداني والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة.