القوى العاملة: التفتيش على 336 منشأة وتحرير 161 محضرا بالإسكندرية

تلقى حسن شحاتة وزير القوي العاملة، تقريرًا من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، كشفت فيه عن حصيلة حملات التفتيش العمالي على المنشآت خلال شهر يوليو الماضي، موضحة أنه بالتفتيش على 336 منشأة، وعمل 35 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، أسفر ذلك عن تحرير 161 محضرًا، وعمل 3 ندوات توعية، وبحث 108 شكاوى عمالية، كما استخرجت 2260 شهادة قياس مستوى المهارة، و 2220 رخصة مزاولة الحرفة.

39 حملة تفتيشية عادية ونوعية

وقال «شحاتة»، في بيان صادر عن الوزارة، إن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 300 منشأة، دوري، وعمل 39 حملة تفتيشية عادية ونوعية، أسفر ذلك عن تحرير 298 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ85 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، وبحث 168 شكوى في نفس المجال، تم استيفاء 66 منها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 102 شكوى.

من جانبه، أشار ياسر سعيد، وكيل الوزارة مدير المديرية -في تقرير قدمه للوزير- إلى أن المديرية قامت بتعيين 3804 شباب، منهم 56 من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9241 راغب عمل منهم 150 من ذوي القدرات، فضلًا عن توفير 1152 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

150 شكوى جديدة

وأضاف أن المديرية تلقت 150 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 82 شكوى مرحلة من شهر يونيو، وتم بحث 108 شكوى منها، وتبقى 124 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفى مجال العمالة غير المنتظمة، أوضح أن المديرية صرفت منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، حيث قامت بتقديم الرعاية الإجتماعية لـ 77 عامل بإجمالي 198 ألف جنيه، وتسجيل 180 عاملاً جديداً واستخراج كارنيهات لهم.

وتابع وكيل المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 54 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 22 أجنبىاً، وتلقي 40 طلب ترخيص لأول مرة، و25 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.