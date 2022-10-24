وفاة الشاعر ممدوح فوزي.. وتشييع الجنازة بأسيوط خلال ساعات

توفي منذ قليل، الشاعر ممدوح فوزي، حسبما أعلنت الشاعرة دعاء عبد الوهاب عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وقالت دعاء عبد الوهاب: «لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون، صدمة من أكبر صدمات حياتي والله، صديقي وعشرة العمر الشاعر الجميل ممدوح فوزي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسعد روحك الطيبة في جنته».

وأضافت: «أنا لسه معرفش حاجة عن العزاء والجنازة، لما أعرف هكتبلكم».

تشييع جثمان الشاعر ممدوح فوزي بأسيوط

وقال مصدر لـ «الوطن»، إن جثمان الشاعر الراحل يوارى الثرى في مسقط رأسه بأسيوط خلال الساعات القليلة المقبلة، ولم يجري تحديد موعد العزاء حتى الآن.

يذكر أن الراحل ممدوح فوزي قدم عددا من الدواوين الشعرية، ومن بينها أغنيات لفريق مسار إجباري.