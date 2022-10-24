رئيس «شرق بورسعيد» للتنمية: مصر لديها القدرة على جذب استثمارات عالمية

قال المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة، إن الشركة قائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بغرض التطوير الصناعي للمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، ونظرا لصعوبة الطبيعة البيئية في المنطقة جهزت الدولة المنطقة الصناعية بشكل مذهل أدى لجذب المستثمرين.

قيمة مضافة وميزة تنافسية

وأوضح «سعد»، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، أنّه يجب أن تكون لدينا قيمة مضافة، وميزة تنافسية تساعد على جذب الصناعات، خاصة أنّ المنطقة بحكم قربها من الميناء وقناة السويس لا بد أن تكون الصناعات قائمة على التصدير وبالتالي استدعاء الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتًا إلى أنّ مصر لديها القدرة على جذب أسواق استثمارية عالمية من خلال تخفيض تكلفة الطاقة والعمالة والمواد الأولية المتوفرة بدلا من تصديرها.

اتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الأوروبية

وأشار المهندس كريم سامي سعد، إلى أنّ مصر لديها ميزة تنافسية بعقدها اتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الأوروبية وغيرها من دول المنطقة العربية وأفريقيا، لافتا إلى أن الشركة عملت على تطوير الوحدات المتحركة لوسائل النقل الجماعي في ظل حاجة مصر لرفع كفاءة مرفق السكك الحديد فأقامت الشركة مصنع لتصنيع المنتجات تلبية لاحتياجات السوق للصناعات القاطرة.