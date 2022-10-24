مصر تدين الهجوم الإرهابي على فندق بجنوب الصومال

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في مدينة كيسمايو بجنوب الصومال، وراح ضحيته تسعة أشخاص وأصيب 47 آخرون.

وأعرب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بِاسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب الصومال الشقيق ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

مصر تطالب بضرورة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب

وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الراسخ الذي يدين مثل تلك الأعمال الإرهابية البغيضة أيا كانت صورها أو دوافعها، مطالبا بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من اقتلاع الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله ودعمه.