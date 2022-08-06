وزارة الخارجية الفلسطينية تُطالب بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات العدوان الغاشم الذي بدأته وتشنه دولة الاحتلال على أهل قطاع غزة، و«تعتبره امتدادا للعدوان الشامل الذي يتعرض له شعبنا وأرض وطنه وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة سواء في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية أو قطاع غزة».

الخارجية الفلسطينية تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان

وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان والجرائم التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وخاصة وأن المسؤولين الإسرائيليين يتفاخرون بتصريحاتهم بأن الهدف هو القتل المباشر.

و«إن الوزارة إذ تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية هي التي أقدمت على التصعيد الخطير في الأوضاع، فإنها تؤكد أن من حق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعمليات القتل والتدمير الدفاع عن نفسه، وإذ تحيي الجهود المصرية والعربية المبذولة لوقف العدوان والتصعيد الإسرائيلي فإنها تطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها فورا، كما تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا».

وتتابع الوزارة تطورات هذا العدوان لحظة بلحظة وتقوم من خلال سفارات دولة فلسطين والقنوات الدبلوماسية المعتمدة بفضح أبعاده والجرائم التي تنتج عنه، كما تتابعه على المستويات الدولية كافة بما في ذلك المسار القانوني الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، حتى تتحمل الأطراف الدولية كل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية في وقف العدوان ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية لإنهاء الاحتلال، وفق ما جرى نشره عبر موقعها الإلكتروني.