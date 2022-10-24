أحمد الطاهري يعلن قائمة خبراء قناة القاهرة الإخبارية

أعلن الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائمة خبراء قناة القاهرة الإخبارية الجديدة المقرر انطلاقها مطلع الشهر المقبل.

وكشف الإعلامي أحمد الطاهري، عبر حسابه على الفيس بوك، عن قائمة الأسماء بالكامل، التي جاءت كالتالي: «ياسر ثابت، عزت إبراهيم، أشرف العشري، أشرف سنجر، محمد فايز فرحات، نورهان الشيخ، محمد مصطفى أبو شامة، أسامة السعيد، سيد جبيل، إيهاب عمر».

لجنة خبراء قناة القاهرة الإخبارية

وكتب أحمد الطاهري: «نشرف بتواجد أهل الخبرة والمعرفة والطموح.. هنا قناة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر».

يذكر أن الإعلامي أحمد الطاهري كشف مؤخرا عن البرومو الرسمي لقناة القاهرة الإخبارية، وذلك عبر صفحته على موقع فيس بوك، وكان البرومو بصوت الفنان أحمد فؤاد سليم، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.