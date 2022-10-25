سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 25-10-2022 في مصر

يعد البيض من أهم الأطعمة التي تمد الجسم بالفيتامينات المختلفة التي يحتاجها، فهو يعمل على تعزيز صحة الجسد وحمايته من الأمراض المختلفة، كما أنه يمد الجسم بالكالسيوم والزنك الذي يحتاجه.

وفي هذا الإطار، تقدم «الوطن» سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الثلاثاء، وفق جولة قامت بها في المحلات التجارية، كما يلي:

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وقال دكتور عبد العزيز رئيس الشعبة الداجنة في الغرفة التجارية، إنّ سعر كرتونة البيض الأبيض 67 جنيهًا في المزرعة ليصل للمستهلك لـ70 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 73 جنيهًا في المزرعة ليصل للمستهلك بسعر 80 جنيهًا و85 جنيهًا.

وأوضح عبد العزيز السيد في حديثه لـ«الوطن»، أن أسعار البيض مستقرة منذ 26 يومًا في المزرعة والأسواق، وسجل سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 20 بيضة بلدي في بين 60 و65 جنيهًا، وذلك في الأسواق المحلية.

وتراوح سعر البيضة الواحدة في الأسواق بين 2.75 جنيها و3 جنيهات.

أسعار الدجاج في الأسواق

كما أكد رئيس الشعبة الداجنة في الغرفة التجارية أن سعر الدجاج البيضاء سجل 33 جنيهًا للكيلو الواحد في المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 38 جنيهًا، أما سعر الدجاج البلدي تراوح بين 48 جنيهًا و50 جنيهًا.

وعن سعر الكتكوت، يجري بيعه في المزرعة بسعر جنيه ونصف.