مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي على قرار العفو عن زياد العليمي

تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لصدور القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي.

ويأتي ذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.

مجلس أمناء الحوار الوطني يشيد بجهود لجنة العفو الرئاسي

وثمن الحوار الوطني جهود لجنة العفو الرئاسي المُكلفة من قِبَل رئيس الجمهورية بتفعيل عمل اللجنة ضمن فعاليات إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، ودعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية لبدء حوار وطني شامل.