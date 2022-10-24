اللحظات الأولى للإفراج عن زياد العليمي وآخرين.. فيديو

نشر طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بثا مباشرا للقطات الأولى للإفراج عن زياد العليمي، معلقا: «زياد العليمي وآخرين على الأسفلت الآن».

وقدّم النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب ولجنة العفو الرئاسي، التهنئة لـ زياد العليمي، قائلا: «ربنا يوفق اللجنة في إكمال المهمة، وكل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل من ساهم في ذلك»، خلال حديثه في البث المباشر الذي نشره «العوضي».

وأعلن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا برقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي.

وأضاف الخولي، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ القرار يأتي استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، واستكمالا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.