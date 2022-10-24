فرحة وأحضان.. أول صور لـ زياد العليمي بعد العفو عنه بقرار الرئيس السيسي

نشر المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للحظة خروج زياد العليمي، القيادي بحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي، بعد العفو عنه بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويأتي قرار الرئيس السيسي، بالعفو عن زياد العليمي، استجابة منه لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، واستكمالًا لدور وعمل اللجنة.

وكان طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلن أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدَر قرارًا جمهوريًا رقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي.

وأضاف «الخولي»، في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أنّ القرار يأتي استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، واستكمالًا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.