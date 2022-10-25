أشهرها أبو العباس.. 7 مساجد تاريخية في الإسكندرية لتشجيع السياحة الدينية

تعرف عروس البحر المتوسط باحتضانها لعدد من المعالم الأثرية المهمة، والتي يأتي لها السياح من مختلف الدول، فضلا عن ذلك تضم الإسكندرية مجموعة كبيرة من المعالم الإسلامية الأثرية مثل مسجد ابن هرمز وأبو العباس.

وترصد «الوطن» في السطور التالية 7 معالم دينية مهمة بالإسكندرية وفقا لما أعلنته محافظة الإسكندرية في بيان لها وهي:

- مسجد عبد الرحمن بن هرمز، وهو أحد رواة الحديث النبوي، ويقع مسجده في شارع رأس التين في الإسكندرية، والذي بني خلال القرن الـ19، وبحسب وصف «علي مبارك» أنه مسجد أصله مقبرة بها ضريح الشيخ «عبد الرحمن بن هرمز» وعندما بني ما حوله ودخل في تنظيم المدينة بني ذلك المسجد، وحمل داخله ضريح الشيخ، والذي بناه درویش أبو سنن.

- جامع سیدي بشر نسب إلى الشيخ بشر بن الحسين بن محمد بن عبيد الله بن الحسين بن بشر الجوهري، وهو من سلالة آل بشر الذين وفدوا إلى الإسكندرية في أواخر القرن الخامس الهجري أو أوائل القرن السادس الهجري وكان هناك الشيخ بشر الجوهري وهو متصوف اعتزل العالم وأقام في منطقة منعزلة على شاطئ البحر في مدينة الإسكندرية، وهي التي عرفت باسمه فيما بعد.

واشتهر بين الناس بصلاحه وتقواه وتوفي عام 528 هجرية.

- جامع القائد ابراهيم من أشهر الجوامع في الإسكندرية وخاصة في منطقة محطة الرمل، الجامع مشهور بمئذنته الطويلة وتصمیمه المميز، وبصلاوات التراويح والتهجد في شهر رمضان، بني سنة 1948 وصممه المهندس المعماري الإيطالي «ماریو روسی» كبير مهندسي وزارة الأوقاف المصرية.

- جامع إبراهيم تربانة أنشئ في قلب الحي التركي «شارع فرنسا اليوم» في عام 1684، حيث إنشاءه الحاج إبراهيم تربانة وهو أحد التجار المقاربة الذين أقاموا في الإسكندرية، وهو يشكل إلى جانب مسجد الشوربجي بشارع الميدان أهم ما تبقي من معالم العصر العثماني في الإسكندرية.

- جامع العطارين وهو أحد أقدم مساجد الإسكندرية، ويُعتبر واحدا من المعالم الإسلامية ويقع في الشارع الذي يحمل اسمه بحي العطارين العريق، وعُرف بهذا الاسم لوقوعه بالقرب من سوق العطارين أحد أشهر أسواق الإسكندرية قديما بينما بني الجامع لأول مره عام 370 م ككنيسة باسم القديس أثنانيوس، وهو أحد رمور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- جامع المرسي أبو العباس أشهر الجوامع في الإسكندرية، يقع في حي بحري ومعروف بتصميمه ويضم ضريحا للشيخ في منطقة أبو العباس المرسي، والذي كان من كبار الشيوخ ذوي النزعة للصوفية ومن الذين عاشوا ودرسوا فيها 43 سنة.

- مسجد البوصيري يقع في الإسكندرية على شاطئ البحر، بحي الأنفوشي، المنطقة التي تحمل اسم ميدان المساجد، حيث تتجاور بها مجموعة كبيرة من المساجد التاريخية القديمة التي تحيط بجامع المرسي أبو العباس، ونسب مسجد البوصیري إلى الشاعر الأديب والإمام الصوفي شرف الدين أبي عبدالله محمد بن سعيد حماد بن محسن الملعب بالبوصیری نسبة إلى مدينة بوصير بصعيد مصر.