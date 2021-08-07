أسعار شاطئ «المرسي أبو العباس» بعد تحريره من البلطجية

لم يكن تحرير إدارة السياحة والمصايف في الإسكندرية، لشاطئ المرسي أبو العباس، من سيطرة مجموعة من البلطجية، بالأمر الهين بعد سنوات خضع فيها ذلك الشاطئ لسيطرة البلطجية وفرض الإتاوات، ليمثل استعادة الإدارة للمساحة الشاطئية هو انتصار لدولة القانون، الذي تبعه مباشرةً فرش الشاطئ بالكامل وتجهيزه بالكراسي والشماسي، من أجل استقبال الرواد لنزول البحر.

سعر دخول شاطئ المرسي أبو العباس في الإسكندرية

وأصبح شاطئ المرسي أبو العباس في منطقة بحري بالإسكندرية، تحت قيادة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حيث تم ضمه لفئة شواطئ خدمة لمن يطلبها، وتم وضع قيمة الدخول بتذكرة قدرها 10 جنيهات، تتضمن الشمسية والكرسي، مع عدم وجود مكان لتغيير الملابس أو دورات المياه بسبب المساحة الضيقة الشاطئية.

تفاصيل شاطئ المرسي أبو العباس في الإسكندرية

اعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن دخول شاطئ المرسي أبو العباس في منطقة بحري غرب الإسكندرية إلى الخدمة بعد استعادته من أيدي عدد من البلطجية الذين كانوا يضعون أيديهم عليه.

من جانبه قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إن الشاطئ، والذي أطلق عليه اسم «المرسي أبوالعباس»، مساحته صغيرة وخدماته لم تكتمل بعد.

وأشار رشاد، في بيان صادر، اليوم السبت، إلى أنه جرى تصنيفه ضمن شواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر تذكرة بلغت 10 جنيهات شاملة كرسي وشمسية، واستعمال دورة المياه وغرفة تغيير الملابس.

رشاد: السيطرة على شاطئ المرسي أبو العباس لإنقاذ المواطن من الاستغلال

ولفت إلى أن الهدف من إقامة الشاطئ تنفيذ تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمنع البلطجية من وضع أيديهم على الشاطئ وإدارته بشكل غير قانوني، والعمل على إنفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

وأضاف «رشاد» أنه جرى تقنين وضع إجراءات التأجير وتمكين المستأجر الجديد من المساحة الشاطئية محل التعاقد مع استمرار الرقابة والمتابعة والتفتيش بما لا يجعل المواطن فريسة لأي استغلال أو ابتزاز.