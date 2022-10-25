رئيس شركة استثمارات مالية: السيطرة على التضخم هي المهمة الأهم حاليا

قال محمود عطا الله، الرئيس التنفيذي لشركة CI كابيتال للاستثمارات المالية، إن القيادة السياسية تسعى حاليا إلى كبح جماح التضخم، وهو أحد أهم الأهداف الذي تسعى إليه عدد كبير من الدول للسيطرة على سعر صرف عملاتها مقابل الدولار.

عطا الله: عدد كبير من الدول استطاعت التعامل مع انخفاض سعر الصرف لديها

وأضاف «عطا الله»، خلال كلمته بفعاليات جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي بالمؤتمر الاقتصادي 2022، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك عددا كبيرا من الدول استطاعت التعامل مع انخفاض سعر الصرف لديها، ولم يشعر أي من المواطنين بهذا الإجراء، وذلك لأن هذا الإجراء كان مقابلا له العديد من الأعمال في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.

عطا الله: يجب أن يسمح الاقتصاد بالاقتراض ويكون محفزا للنمو

واستطرد: «علشان نمشي بالنهج ده لازم نقول إن الشمول المالي ليس هدف، ولكنه وظيفة ووسيلة لتحقيق اقتصاد عادل نزود فيه الثروة القومية، وهو اقتصاد بيسمح بالاقتراض ومحفز للنمو، وفيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية فمصر في حجم الاختراق للاقتصاد هي من أقل الدول».

وأوضح أن التمويل متناهي الصغر يمس أكبر قطاع يمثل جانبا كبيرا من الاقتصاد الحقيقي والموازي، ويتعامل به عدد من الناس لا يستطيعون الذهاب إلى البنوك، «مع دخول تلك الفئة للبنوك فهتكون بتحقق الشمول المالي كهدف وليس كوسيلة».