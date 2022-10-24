مستشار البنك الدولي السابق: ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية النهوض باقتصاد مصر

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة بالمؤتمر الاقتصادي يقصد بها فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص للمشاركة في إدارة تسويق واستغلال ملكية الدولة، موضحا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال إن مصر لا تسعى إلى بيع أصول الدولة، بالإضافة إلى رده الحازم تجاه بعض الأقاويل المغرضة بشأن مرور اقتصاد مصر بأزمات ستؤدي لـ إفلاسها.

الأفكار الاقتصادية الحديثة تساعد على تنشيط الاستثمارات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، على قناة «dmc» مع الإعلامية سارة حازم، أن الاقتصاد المصري يسعى إلى إدخال نوع جديد من الشراكات، والأفكار الاقتصادية الحديثة التي تساعد على تنشيط الاستثمارات الأجنبية، وجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب حول العالم.

إشراك القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد المصري

وتابع أنه من الضروري إشراك القطاع الخاص داخل عملية النهوض بالاقتصاد المصري، إذ أكدت القيادة السياسية خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية تنفيذ الخطط الاقتصادية، ومراجعة الآليات والمتطلبات الأساسية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها، وليس مجرد جزء في عملية التخطيط الاقتصادي.

إرادة سياسية لإشراك القطاع الخاص

وأوضح أن هناك إرادة سياسية لإشراك القطاع الخاص في عملية تنفيذ الآليات المطلوبة للنهوض بالاقتصاد المصري، موضحا أن هذه الدعوة الصريحة تؤكد على مدى اهتمام الدولة بتشجيع المستثمرين الأجانب من مختلف دول العالم إلى الشعور بالأمان لتواجدهم في بيئة تسعى إلى الإبقاء على الشراكة بينها وبين القطاع الخاص.