رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

وزارة الدفاع البريطانية: أوكرانيا أسقطت 85% من طائرات الدرون الروسية

كتب:

أحمد عادل موسى
11:25 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
طائرات بدون طيار

طائرات بدون طيار

أفادت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، أن الجيش الأوكراني يتحسن في إسقاط الطائرات الروسية بدون طيار «الدرون»، إذ جرى القضاء الآن على ما يصل إلى 85% منها، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيوز تودي».

موسكو تستخدم طائرات بدون طيار

وقالت الوزارة في تقييمها الأخير للعملية العسكرية الروسية، إن موسكو تستخدم على الأرجح الطائرات بدون طيار كبديل للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى المصنعة في روسيا، التي أصبحت نادرة بشكل متزايد.

هزيمة الطائرات بدون طيار 

وأضافت الوزارة، أن الجهود الأوكرانية في هزيمة الطائرات بدون طيار، وتدعى «شاهدز-136» ناجحة وبشكل متزايد، إذ إن الطائرات بدون طيار بطيئة وصاخبة وتطير على ارتفاعات منخفضة، ما يجعلها أهدافا سهلة.

وقال رئيس جهاز المخابرات الأوكراني كيريلو بودانوف، اليوم، إن الجيش الروسي طلب 1700 نوع مختلف من الطائرات بدون طيار، ويجري حاليًا نشر دفعة ثانية تقدر بنحو 300 من طراز شاهدز.

 

اقرأ المزيد:

«خيرسون» تشكل ميليشيا لمواجهة قوات أوكرانيا.. وعسكري بريطاني: روسيا ستهزم

القوات الروسية تنجح في إنشاء جسر عائم لإيصال الإمدادات إلى خيرسون

ما هي القنبلة القذرة التي حذرت منها روسيا؟.. تسبب تلوثا ضخما

برلماني: الناتو الخاسر الأول من طول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
بقلم أحمد عادل موسى