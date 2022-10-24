وزارة الدفاع البريطانية: أوكرانيا أسقطت 85% من طائرات الدرون الروسية

أفادت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، أن الجيش الأوكراني يتحسن في إسقاط الطائرات الروسية بدون طيار «الدرون»، إذ جرى القضاء الآن على ما يصل إلى 85% منها، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيوز تودي».

موسكو تستخدم طائرات بدون طيار

وقالت الوزارة في تقييمها الأخير للعملية العسكرية الروسية، إن موسكو تستخدم على الأرجح الطائرات بدون طيار كبديل للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى المصنعة في روسيا، التي أصبحت نادرة بشكل متزايد.

هزيمة الطائرات بدون طيار

وأضافت الوزارة، أن الجهود الأوكرانية في هزيمة الطائرات بدون طيار، وتدعى «شاهدز-136» ناجحة وبشكل متزايد، إذ إن الطائرات بدون طيار بطيئة وصاخبة وتطير على ارتفاعات منخفضة، ما يجعلها أهدافا سهلة.

وقال رئيس جهاز المخابرات الأوكراني كيريلو بودانوف، اليوم، إن الجيش الروسي طلب 1700 نوع مختلف من الطائرات بدون طيار، ويجري حاليًا نشر دفعة ثانية تقدر بنحو 300 من طراز شاهدز.