ما هي القنبلة القذرة التي حذرت منها روسيا؟.. تسبب تلوثا ضخما

شهد محرك البحث «جوجل» عمليات بحث عديدة حول سؤال: ما هي القنبلة القذرة التي حذرت منها روسيا؟ وهي القنبلة التي نفت كييف امتلاكها، واصفة الأمر بأنه «مزاعم روسية» ليس لها أساس من الصحة، ووصفت الادعاءات بأنها «أكاذيب خطيرة»، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا لتحذير موسكو من استخدام أي ذريعة لتصعيد الصراع.

ما هي القنبلة القذرة التي حذرت منها روسيا

وترصد «الوطن» في السطور التالية الإجابة التي تتضمن أبرز المعلومات عن ما هي القنبلة القذرة التي حذرت منها روسيا:

- تعرف «القنبلة القذرة» بأنها سلاح تقليدي مزوَّد بمواد نووية.

- صممت لتلويث منطقة واسعة بمواد مشعة، ما يجعلها خطرة على المدنيين.

- لا تسبب «القنبلة القذرة» انفجارًا نوويًا.

- اجمع القنبلة القذرة بين المتفجرات التقليدية، مثل الديناميت، والمواد المشعة.

- تقتل أو تصيب من خلال الانفجار الأولي للمتفجرات التقليدية.

- انفجارها يتسبب في تلويث الممتلكات ويتطلب عمليات تطهير يحتمل أن تكون مكلفة.

تحذير أوكراني من القنبلة القذرة

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال خطابه المسائي الأحد إن روسيا هي الوحيدة في المنطقة القادرة على استخدام الأسلحة النووية.

وأوضح «زيلينسكي»: «إذا اتصلت روسيا وقالت إن أوكرانيا تجهز شيئًا ما، فهذا يعني شيئًا واحدًا: لقد أعدت روسيا بالفعل كل هذا، وأعتقد أن العالم الآن يجب أن يتصرف بأقسى طريقة ممكنة».

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الأكاذيب الروسية بشأن أوكرانيا التي يُزعم أنها تخطط لنا لقنبلة قذرة سخيفة بقدر ما هي خطيرة».

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع سيرجي شويغو أعرب الأحد عن قلقه لنظرائه في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا بشأن «الاستفزازات الأوكرانية المحتملة التي تنطوي على قنبلة قذرة»