«خيرسون» تشكل ميليشيا لمواجهة قوات أوكرانيا.. وعسكري بريطاني: روسيا ستهزم

أعلنت سلطات مدينة خيرسون الموالية لروسيا، تشكيل ميليشيا محلية للدفاع عن المنطقة ضد القوات الأوكرانية، منوهة بأن جميع الشباب والرجال المتواجدين بالمدينة يستطيعون الانضمام إلى تلك القوة، بحسب وكالة «رويترز»، ووصف الجنرال سيرجي سوروفكين، مدير العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا سابقا، الوضع في خيرسون بالسيئ جداً.

مسؤول روسي: الوضع في خيرسون سيئ جدا

فيما قال قائد سابق للجيش البريطاني، الجنرال اللورد دانات، إن روسيا تواجه هزيمة حتمية في خيرسون قبل معركة متوقعة، ووفقا لصحيفة «جارديان البريطانية»، جرى حث السكان في المنطقة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها مع دعوة جميع الرجال الذين يختارون البقاء للانضمام إلى ميليشيا تم تشكيلها حديثًا، وزعم الجنرال اللورد دانات، أن قوات فلاديمير بوتين تحاول حفظ ماء الوجه لجعل هزيمتهم تبدو أقل فوضوية.

وقال لشبكة سكاي نيوز: «من الواضح أن الروس يفكرون في محاولة تحويل ما قد يكون هزيمة حتمية هناك إلى نوع من الانسحاب المنظم لجعله يبدو أقل فوضوية من وجهة نظرهم»، مشيرا إلى أن روسيا كانت تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لأنها لا تزال خلف ساحة المعركة.

خيرسون أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيد القوات الروسية

وأمس، أكد معهد دراسات الحرب، وهو مؤسسة أبحاث عسكرية مقرها في الولايات المتحدة، أن موسكو سحبت كافة ضباطها من المدينة، تاركة مجموعات قليلة الخبرة.

يشار إلى أن خيرسون أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيد القوات الروسية منذ اندلاع الأزمة في 24 فبراير الماضي، كما أنها من ضمن الأقاليم الأربعة التي أعلنت موسكو ضمها إلى روسيا، في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن سيطرة الأوكران عليها ثانية سيشكل صفعة مؤلمة للجيش الروسي تنال من هيبته.

ويتمتع إقليم خيرسون بأهمية خاصة إذ يضم سد محطة كاخوفكا لتوليد الكهرباء، وجسر أنتونوفسكي الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دنيبر وبقية منطقة خيرسون.